الامارات | إصابة رئيس نادي نابولي الإيطالي بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس نادي نابولي الإيطالي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي نابولي الإيطالي، أمس، إصابة رئيسه أوريليو دي لاورينتيس بفيروس كورونا المستجد عقب مشاركته في اجتماع لرؤساء الأندية.
وذكر نادي نابولي أن دي لاورينتيس ثبتت إصابته بفيروس كورونا من خلال الاختبار الذي خضع له أول من أمس، ولم يكشف نابولي عن مزيد من التفاصيل.
وأجرت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي اجتماعاً مع ممثلي الأندية العشرين للمسابقة في ميلانو، حيث تقرر إنشاء شركة جديدة بمساعدة مستثمرين خارجيين لتسويق الحقوق الإعلامية للبطولة. ولم يتضح بعد انعكاسات إصابة دي لاورينتيس على فريق نابولي الذي يستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم 20 سبتمبر بملاقاة مضيفه بارما.
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