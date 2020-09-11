الامارات | كلوب: ليفربول لا يمكنه التصرف مثل تشيلسي في سوق الانتقالات

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: ليفربول لا يمكنه التصرف مثل تشيلسي في سوق الانتقالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، إنه لا يشعر بالقلق بسبب قلة نشاط الفريق في سوق الانتقالات الصيفية مقارنة بأندية مثل تشيلسي. وأنفق فريق تشيلسي، بقيادة مدربه فرانك لامبارد، ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني (260 مليون دولار) على التعاقد مع لاعبين أمثال كاي هافيرتز من ليفركوزن (71 مليوناً) وتيمو فيرنر من لايبزج (45 مليوناً)، وحكيم زياش (33 مليوناً)، وبن تشيلويل من ليستر (50 مليوناً).

وأضاف كلوب أن فريقه تعاقد فقط مع كوستاس تسيميكاس مقابل 11.7 مليون جنيه إسترليني، لأن حالة «عدم اليقين» من فيروس كورونا «أقل أهمية عند البعض».

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية: «لا يمكننا تغيير هذا بين عشية وضحاها وأن نقول إننا نريد أن نتصرف مثل تشيلسي».

وأضاف: «الأندية في ظروف مختلفة، ونحن نعيش في حالة من عدم اليقين في العالم كله».

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وأكد: «لبعض الأندية يبدو أن عدم اليقين بشأن المستقبل أقل أهمية، لأنها مملوكة من بلدان، أو مملوكة من قبل مجموعة قوية تتحكم في دول أو في صناعة معينة، وهذه هي الحقيقة».

ولدى ليفربول نظرة مختلفة في الانتقالات بعد استغلال بيع فيليب كوتينيو لبرشلونة في 2018، وأكمل تعاقده مع فيرجيل فان دايك في صفقة قياسية والحارس أليسون.

وكنتيجة لذلك، أنشأ كلوب فريقاً وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، والآن يبدأ الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز كحامل اللقب للمرة الأولى في آخر 30 عاماً، وأضاف كلوب: «نحن نوع مختلف من الأندية».

وأكد: «وصلنا للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا قبل عامين، وفزنا باللقب في العام التالي وفزنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بكوننا النادي الذي نحن عليه».

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