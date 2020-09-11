الامارات | الوحدة يعلن عدم قدرته على السفر للعب في «أبطال آسيا» بسبب إصابات بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعلن عدم قدرته على السفر للعب في «أبطال آسيا» بسبب إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدة أمس عن عدم قدرته على السفر وخوض مباريات دوري أبطال آسيا ضمن منافسات دور المجموعات، التي سيتم استكمالها الاثنين المقبل، وذلك بسبب إصابة عدد من أفراد فريق «العنابي» بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الوحدة، في بيان صحافي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إدارة النادي أبلغت الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بعدم قدرة الفريق على السفر وخوض مباريات دوري أبطال آسيا 2020 «حالياً»، وذلك نتيجة لإصابة عدد من أعضاء الفريق بفيروس «كوفيد-19».

وأضاف: «قام الاتحاد الإماراتي بدوره بنقل رسالة النادي إلى الاتحاد الآسيوي، وطلب تأجيل المباريات المتبقية في دور المجموعات، إذ رفض الاتحاد الآسيوي الاستجابة لطلب النادي واتحاد الكرة، وقرر إحالة الأمر للجان المختصة في الاتحاد الآسيوي».

وتابع: «يأمل النادي تلقي الإنصاف من اللجان المختصة، ومراعاة الأسباب الخارجة عن الإرادة، التي حالت خلال اللحظات الأخيرة من الإعداد لخوض منافسات البطولة».

من ناحية أخرى، أكد مجلس أبوظبي الرياضي في حسابه الرسمي على «تويتر» أنه بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، سيطبّق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد الاشتباه في إصابة بفيروس «كوفيد-19» ضمن طاقم نادي الوحدة، حيث وضع جميع المخالطين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، مع إجراء الفحوص اللازمة وفق البروتوكول المعتمد.

وقال إنه بناء على ذلك لن يتمكن الفريق والكادر المرافق له، من السفر والمشاركة في أبطال آسيا، لاستكمال فترة الحجر المتداخلة مع توقيت مباريات البطولة.

من جهته، أكد الاتحاد الآسيوي تلقيه رسالة رسمية من الوحدة، يعلن خلالها عدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال أبطال آسيا (الغرب)، بعد تأكيد إيجابية نتائج أفراد من الفريق بفيروس كورونا المستجد.

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وذكر «الآسيوي»، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، أنه خاطب اتحاد الإمارات، وأبلغه بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وطلب نادي الوحدة، وأنه قرر إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد القاري.

يذكر أن الوحدة يحل وصيفاً في المجموعة الأولى في النسخة الحالية من أبطال آسيا، بأربع نقاط، متساوياً مع الأهلي السعودي بالرصيد نفسه، لكن يتفوق «الراقي» بفارق الأهداف.

وبدأ الوحدة مشواره في دور المجموعات بالتعادل في الجولة الأولى على أرضه مع الأهلي بهدف لكل فريق. وفاز «العنابي» في الجولة الثانية خارج أرضه على الشرطة العراقي بهدف دون رد، بفضل الهدف الذي أحرز الكونغولي، مبوكو، بالوقت القاتل في الدقيقة 88.

ويمتلك «العنابي» حظوظاً كبيرة في التأهل إلى دور الـ16، إذ كان من المقرر أن يستأنف دور المجموعات بمواجهة الاستقلال الإيراني مرتين يومي 14 و17 الجاري، ثم مع الأهلي السعودي 20 الجاري، قبل أن يختتم المجموعات بمواجهة الشرطة العراقي 23 منه.

• الوحدة ينتظر الإنصاف من اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي، بسبب الظروف الخارجة عن إرادته.

• «أبوظبي الرياضي» أكد وضع الحالات المشتبه فيها بنادي الوحدة والمخالطين في حجر صحي لـ14 يوماً.

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