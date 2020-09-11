الامارات | تأجيل استكمال دوري كرة السلة إلى الجمعة المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل استكمال دوري كرة السلة إلى الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن أن اتحاد اللعبة قرر تأجيل استكمال منافسات دوري الرجال لموسم 2019-2020، حتى مساء الجمعة المقبلة، بدلاً عن إقامته اليوم بلقاء وحيد يجمع البطائح ومستضيفه الوصل في إياب ربع النهائي من المسابقة.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»: «تم اتخاذ قرار التأجيل استجابةً لتوصية من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، ليتم تأجيل مباراة اليوم، التي كانت مقررة على صالة الوصل».

وأضاف: «يحرص اتحاد السلة على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تضمن السلامة للجميع، خصوصاً أن الاتحاد عمّم، الثلاثاء الماضي، كل الاشتراطات التي يجب توافرها في المباريات، سواء للفريق المضيف أو الضيف، وربط مشاركة جميع الطواقم من لاعبين وفنيين وإداريين، وجميع من يوجد على أرض الصالة بالخضوع لاختبارات الفيروس والتأكد من خلوهم من الإصابة».

يذكر أن الدوري متوقف منذ ستة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية المرتبطة بمحاربة فيروس «كورونا». وكان يفترض أن تكون مباراة الوصل والبطائح الأولى رسمياً للدوري منذ التوقف، واللقاء هو الوحيد المتبقي من دور الثمانية لمرحلة الإياب، بعد أن قررت أندية بني ياس والجزيرة والظفرة عدم إكمال البطولة.

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يذكر أن البطائح والوصل يأملان انتزاع بطاقة مؤهلة إلى نصف النهائي، واللحاق بأندية شباب الأهلي والنصر والشارقة، التي تأهلت بشكل تلقائي. وكان البطائح قد فاز، في مارس الماضي، في لقاء الذهاب بنتيجة 64-60 على حساب الوصل.

وسبق لاتحاد اللعبة أن عمّم، الثلاثاء الماضي، على كل الأندية قائمة من الاشتراطات الصحية الصارمة، تفرض تقيداً كاملاً بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي، ومن أبرزها اختبارات فيروس «كورونا» لكل أعضاء الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملين، وتعقيم الصالات، وفرض التباعد، وغيرها من الاشتراطات الأخرى.

• ضربة البداية كانت مفترضة اليوم بين الوصل والبطائح وأُجلت لأسبوع.

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