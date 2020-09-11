شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم يحتفي بمولودته جود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد سالم، بقدوم مولودته البكر جود. وقال اللاعب لـ«الإمارات اليوم» إنه تقبل عدداً كبيراً من التهاني والتبريكات عن بعد تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أحمد سالم يحتفي بمولودته جود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.