الامارات | غازي الغرايري: الحمرية جدّد لفيصل خليل لإمكاناته القيادية

شكرا لقرائتكم خبر عن غازي الغرايري: الحمرية جدّد لفيصل خليل لإمكاناته القيادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الحمرية، التونسي غازي الغرايري، إن «تجديد عقد الدولي السابق، فيصل خليل (37 عاماً)، للموسم الثاني مكسب مهم للفريق في المنافسات المقبلة للدرجة الأولى». وقال إن اللاعب يتمتع بإمكانات قيادية وذهنية تضاف لما لديه من قدرات فنية وبدنية.

وأضاف الغرايري لـ«الامارات اليوم»: «نعول على فيصل خليل الكثير، انطلاقاً من قناعتنا بأن الفائدة المنتظرة من اللاعب هي خبرته المتراكمة، وليس بالضرورة أن يلعب مباريات كاملة أو دقائق كثيرة ويسجل أهدافاً، بل بما يقدمه للفريق من فوائد جمة في مختلف الجوانب، وهي موجودة في فيصل خليل، وسيكون لها دور مؤثر خلال الموسم المقبل، إضافة إلى دوره مهاجماً يجيد اللعب في الصندوق»، وتابع: «أسهم فيصل خليل في تعزيز الروح المعنوية لجميع اللاعبين، وله دور تشجيعي للاعبين الشباب، وهو لاعب قيادي، ونحن مرتاحون معه وهو مرتاح معنا»، وقال الغرايري إن فيصل خليل يتدرب في الوقت الحاضر على تقوية لياقته البدنية، وأكد ثقته بأنه سيكون جاهزاً للتحديات المقبلة.

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وبخصوص التعاقد مع أكثر من لاعب خبرة، قال الغرايري: «نحن نوازن بين الشباب ولاعبي الخبرة، ونؤمن بأن خبرة اللاعب الفنية والقيادية قد لا تتعلق بالعمر، وأن كل لاعب في الفريق لديه ما يؤديه»، وتابع: «لا يمكن للاعب لا يملك ما يقدمه إلى الفريق أن يوجد في التشكيلة».

• فيصل خليل يتمتع بخبرة متراكمة في الملاعب، ومايزال مستمراً رغم تقدمه في السن.

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