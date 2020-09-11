شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يستعد لدوري أبطال آسيا بـ «الجيت سكي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب العين والمنتخب الوطني كايو كانيدو صوراً على حسابه الشخصي في «إنستغرام» أثناء وجوده على أحد الشواطئ في دبي القريبة من برج العرب، إذ أظهر لاعب «الزعيم» مهارته في ركوب الدراجات المائية «الجيت سكي»، قبل أيام قليلة من المشاركة مع العين في دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | كايو يستعد لدوري أبطال آسيا بـ «الجيت سكي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.