الامارات | «سلة الشارقة» تدعم صفوفها بصانع ألعاب الوصل مبارك خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة الشارقة» تدعم صفوفها بصانع ألعاب الوصل مبارك خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة مشرف كرة السلة في النادي، عدنان الخيال، عن تعاقد فريق السلة مع لاعب الوصل وصانع ألعاب المنتخب، مبارك خليفة، في صفقة انتقال نهائي، من دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وقال الخيال لـ«الإمارات اليوم»: «تألّق مبارك على صعيد مركز صانع الألعاب منحه سريعاً الدخول ضمن قائمة المنتخب الأول، وشكّل رافداً للأبيض في مركز يوجد فيه العديد من عناصر الخبرة، لتواصل إدارة الشارقة السير على النهج ذاته في دعم العناصر الوطنية، والخوض في مفاوضات أسفرت، أخيراً، من التعاقد مع مبارك في صفقة انتقال نهائي».

وأضاف: «سينتظم اللاعب في تدريبات الفريق، خصوصاً أن رجال السلة يضعون اللمسات النهائية قبل استكمال الموسم الحالي 2019-2020، حين يدخل الملك في منافسات قبل النهائي، بطموح حصد لقب محلي يأتي مكملاً لتألق الفريق خارجياً».

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