الامارات | شباب الأهلي يخسر خدمات ليوناردو في «أبطال آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يخسر خدمات ليوناردو في «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر في شباب الأهلي، أن اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا سيغيب عن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، التي يبدأ فيها الفريق مشوار استكمال دور المجموعات بمواجهة شاهر خودرو الإيراني الاثنين المقبل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن اللاعب البرازيلي يعاني إصابة في كاحل القدم ستبعده بشكل مؤكد عن المشاركة في البطولة القارية»، مشيراً إلى أن «ليوناردو سيخضع للمزيد من الفحوص الطبية في الأيام المقبلة، لتحديد فترة غيابه عن الملاعب».

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وعلمت «الإمارات اليوم»، أن ليوناردو دي سوزا بات مهدداً بالغياب عن المباريات حتى نهاية الدور الأول من دوري الخليج العربي.

في المقابل، نشر اللاعب البرازيلي صورة له مرتدياً قميص شباب الأهلي على حسابه في «إنستغرام» وعلق عليها قائلاً: «سأتجاوز هذا الكابوس، لقد تم تجاوز المزيد من العقبات في السابق».

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