الامارات | فيتل ينضم إلى رايسينغ بوينت بداية من 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن فيتل ينضم إلى رايسينغ بوينت بداية من 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمّ السائق الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في سباقات فورمولا واحد، لفريق رايسينغ بوينت بدءاً من الموسم المقبل، وفقاً لما أعلنه الفريق البريطاني أمس.

وتوّج فيتل (33 عاماً) بأربعة ألقاب متتالية (2010-2013)، مع ريد بول قبل الانتقال إلى فيراري، لكن الأخير فضل عدم تجديد العقد بينهما. ومن المقرر ترك الفريق الأحمر مع نهاية الموسم الحالي، بعد ست سنوات قضاها معه دون تمكنه من تحقيق أي لقب.

وأثار قرار عدم تجديد عقد فيتل الكثير من علامات الاستفهام، حيث أعرب فيراري في بيانه أن «الاتفاق كان مشتركاً»، فيما أكد السائق أنه فوجئ بقرار عدم التمديد له، كاشفاً أن الفريق الإيطالي لم يعرض عليه أي عقد على الإطلاق بخصوص مستقبله معه بعد نهاية موسم 2020.

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وقال رايسينغ بوينت، الذي سيتحول لاسم أستون مارتن ابتداءً من العام المقبل في بيانه «التعاقد مع سيباستيان هو إشارة واضحة لطموح الفريق بأن يصبح بين المنافسين الأكثر جدية في هذا المجال».

وكان الفريق، الذي يملكه الملياردير الكندي لورانس سترول، وهو أيضاً من المساهمين في أستون مارتن، قد أعلن أول من أمس عدم تجديد عقد المكسيكي سيرخيو بيريز اعتباراً من العام المقبل، ما مهد الطريق لوصول فيتل.

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