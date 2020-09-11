الامارات | ريال مدريد مستعد لدفع 50% من راتب بيل للتخلص من «صداع الرأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد مستعد لدفع 50% من راتب بيل للتخلص من «صداع الرأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف ريال مدريد الإسباني مسكّنات صداع الرأس ولجأ إلى مضاد حيوي يخلصه نهائياً من صداع الرأس كلما فكر في مستقبل لاعبه الويلزي غاريث بيل الذي يرفض المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بقاءه في الفريق خلال الموسم الجديد، لتصبح أيامه معدودة في النادي الملكي في وقت تصفه إدارة النادي الملكي بـ«العبء المالي».

وقالت صحيفة «ديلي تيليغراف» البريطانية أمس: «إن ريال مدريد مستعد لدفع 50% من راتب بيل لتسهيل خروجه من النادي وتمهيد طريق عودته إلى الدوري الإنجليزي هذا الصيف»، مشيرة إلى أن «قرار النادي الملكي يأتي في ظل تعنت غاريث بيل ووكيل أعماله في تحديد مصير اللاعب دون اتخاذ الحل المُرضي للطرفين، وبرودهما في التعامل مع الظرف الحالي».

وكان بيل (31 عاماً) قد اتهم إدارة النادي الملكي قبل أيام بعرقلة انتقاله، وأنه لا يفهم سبباً لذلك، في وقت يتبقى عامان على نهاية عقده مع النادي الذي يتوجب عليه منحه 32 مليون يورو من أجل فسخ العقد من طرف واحد، ما يدفع ريال مدريد إلى اشتراط الحصول على 24 مليون يورو تمهيداً لرحيله للدوري الإنجليزي، خصوصاً أن ناديي توتنهام ومانشستر يونايتد الانجليزيين يرغبان في التعاقد معه، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

ولم تغتنم إدارة ريال مدريد فرصة التخلص من بيل في الصيف الماضي، عندما كان قريباً من الانتقال لفريق جيانجسو سونينغ الصيني، إذ فشلت الصفقة بسبب رفض رئيس النادي فلورنتينو بيريز الاستغناء عن ورقته مجاناً، رغم أن النادي الصيني كان مستعداً لدفع راتب بيل بالكامل (14 مليون يورو سنوياً).

وتأتي رغبة ريال مدريد في التخلص من غاريث بيل بعدما نجح النادي في رفع الثقل عن كاهله في مشهد مشابه، عندما تخلص من ورقة صانع الألعاب الكولومبي خيمس رودريغيز وبيعها إلى إيفرتون الانجليزي مقابل 22 مليون يورو.

ولا يحظى بيل بعلاقة جيدة مع أنصار ريال مدريد بعد غيابه المتكرر عن مباريات الفريق بسبب كثرة الإصابات، وآخرها قبل أيام قليلة بمعاناته من آلام في الركبة بعدما شارك مع منتخب بلاده في مباراتين بدوري الأمم الأوروبية، كما يفتقد بيل «الكاريزما» والشخصية القيادية القادرة على تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فضلاً عن حضوره المتواضع في أغلب المباريات، خصوصاً أنه في الموسم الماضي لم يشارك سوى في 16 مباراة سجل خلالها هدفين، ولم يكن أداؤه مقنعاً، ما دفع زيدان إلى إبقائه طويلاً على دكة البدلاء، حتى ان وسائل الإعلام الإسبانية ظلت ترصد سلوكياته وحالة اللامبالاة التي سيطرت عليه على الرغم من عدم اللعب.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع بيل في عام 2013 قادماً من توتنهام مقابل 100 مليون يورو، وكان وقتها أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، متفوقاً على زميله رونالدو الذي كان قد انتقل بقيمة 94 مليون يورو، وظلت تلك الصفقة الأعلى حتى صيف 2016 حينما تخطّتها صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى نادي مانشستر يونايتد بنحو 105 ملايين يورو.

بيل مع الريال في الموسم الماضي

- عدد المشاركات:

12 مباراة (4 بديلاً).

- دقائق اللعب: 1092.

Advertisements

- سجل هدفين.

- صنع هدفين.

- تلقى بطاقتين صفراوين.

- بطاقة حمراء واحدة.

- معدل التسديد: 2.1 في المباراة.

- نسبة التمرير الناجح: 79%.

- التقييم من 10: 6.82.

• يعاني آلاماً في الركبة، بعدما شارك مع ويلز في دوري الأمم الأوروبية.

• بيل يتهم إدارة النادي الملكي بعرقلة رحيله عن «سانتياغو برنابيو».

• مانشستر يونايتد وتوتنهام يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب الويلزي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news