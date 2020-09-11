الامارات | استئناف نشاط الشطرنج اليوم من خلال بطولة الإمارات الفردية «الافتراضية»

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف نشاط الشطرنج اليوم من خلال بطولة الإمارات الفردية «الافتراضية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف اتحاد الشطرنج فعالياته بتنفيذ خطة النشاط الرسمي لموسم 2020، حيث سينظم بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف (أونلاين) لفئتي الرجال والسيدات اليوم. وتمت دعوة الأندية الأعضاء والأكاديميات الخاصة للمشاركة في البطولة على موقع (lichess.org)، والتي تقام وفقاً للنظام السويسري للشطرنج الخاطف بزمن ثلاث دقائق، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة.

وتنص اللائحة الفنية للبطولة الافتراضية على أحقية كل ناد في المشاركة، بحد أقصى بعدد 25 لاعباً من اللاعبين المواطنين، أو فئة أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة وأربعة لاعبين من فئة مواليد الدولة والمقيمين، علماً بأن البطولة مدرجة ضمن نقاط جوائز درع التفوق العام، ويحظر فيها استخدام أية برامج مساعدة أثناء المباريات، ومن يتم ضبطه ستشطب نتائجه، ويرفع تقرير من قبل اللجنة المنظمة إلى الجهاز الفني.

وأكدت رئيس الجهاز الفني، فوزية عباس لطفي، استعداد اللاعبين للمشاركة في البطولة من خلال مشاركتهم في العديد من البطولات اليومية، التي تقام على مختلف المنصات العالمية، وكذلك مشاركة لاعبي المنتخبات في الاستحقاقات الدولية والقارية والإقليمية التي تم تنظيمها في الفترة السابقة عن بعد.

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