الامارات | سرور يركز على اللياقة البدنية «علمياً»

شكرا لقرائتكم خبر عن سرور يركز على اللياقة البدنية «علمياً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب الوطني الأسبق المشرف على فريق دبا الحصن حالياً محمد سرور، عن توجهه لتطوير معلوماته العلمية في جانب اللياقة البدنية والتركيز عليها نظرياً وعملياً. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا أستطيع الابتعاد عن الرياضة منذ اعتزالي، ووجدت أن البحث في اللياقة البدنية علمياً سينفعني وأنفع به الآخرين في النادي ومكان عملي». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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