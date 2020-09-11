الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برازيلي

رفض مشرف فريق منافس في الدرجة الأولى طلباً صحافياً لإجراء مقابلة مع لاعب برازيلي، ودعا الصحافي إلى عدم الاقتراب من هذا اللاعب الموهوب حتى لا تتفتح الأعين عليه مع الاستعداد لاختيار أي لاعب آخر في الفريق للمقابلة.

راتب

فضل لاعب أجنبي البقاء في الدولة من دون لعب بعد أن خرج من حسابات مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي، كما رفض عرضاً «ضعيفاً مادياً» للعب في الدوري البلغاري.

استفسار

استفسر جمهور تابعَ بث المباراة الودية التي فاز بها شباب الأهلي على اتحاد كلباء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب قطع البث وهو الوسيلة الوحيدة التي يتابع بها فريقه، ليكون الرد «السرية».

مدرب

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تلقى مدرب وطني إشارات من مسؤول بارز باتحاد لعبة جماعية بإمكانية الاستعانة به لتدريب أحد المنتخبات، خصوصاً أن هذا المدرب سبق له تدريب هذا المنتخب من قبل وحقق معه نتائج إيجابية.

80 ألفاً

عرض لاعب محترف على إدارة نادٍ في الدرجة الأولى تخفيض عقده من 160 ألف دولار سنوياً إلى 80 ألفاً مقابل التجديد مع الفريق، لكن النادي رفض استمراره مع الفريق.

كورونا

استغرب لاعبون في رياضة فردية عدم إدراج فئة قتالية في مسابقات الموسم المقبل بداعي الإجراءات الاحترازية، رغم أن انطلاق الموسم مازال مبكراً ومن المحتمل التوصل للقاح ضد فيروس كورونا.

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