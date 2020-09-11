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الامارات | لاعبة كرة قدم يابانية تنضم لفريق للرجال

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طوكيو - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لاعبة منتخب سيدات اليابان لكرة القدم يوكي ناغاساتو أنها استلهمت من كفاح الأميركية ميغان رابينو من أجل المساواة بين الجنسين، حيث اتخذت خطوة غير عادية بالانضمام إلى فريق للرجال أمس.

وستلعب ناغاساتو، المتوّجة بلقب كأس العالم للسيدات عام 2011، كمحترفة مع هايابوسا اليفن الذي يضم شقيقها غنكي، وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا.

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وستعود المهاجمة البالغة من العمر 33 عاماً إلى فريقها شيكاغو ريد ستارز في الدوري الأميركي مع انطلاق الموسم 2021 فور انتهاء عقد إعارتها لفريقها الشعبي.

وقالت ناغازاتو، التي حلت بلادها أيضاً في المركز الثاني في كأس العالم 2015 وأولمبياد 2012، في حفل الكشف عن التعاقد معها «بصراحة، كم يمكنني المساهمة بين الرجال هذا غير معروف».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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