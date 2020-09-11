شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن التوصل لاتفاق مع شريف إكرامي بعد انتهاء عقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن ضم شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، ليصبح لاعبًا في صفوف بيراميدز رسميًا.

وقال بسيوني عبر تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: «شريف إكرامي من الحراس الكبار، ويمتلك خبرات كبيرة، وقدمنا له عرض رسمي عقب رحيله عن الأهلي، وتم التوصل لاتفاق بالفعل». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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