شكرا لقرائتكم خبر عن والد يوسف البلايلي يكشف موقف اللاعب من مفاوضات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حفيظ البلايلي، والد ووكيل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، نجم أهلي جدة السعودي، عن وجود مفاوضات مصرية معه من قبل النادي الأهلي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وقال حفيظ بلايلي في تصريحات على قناة النهار: «المفاوضات حاليًا بين الأهلي المصري ونظيره السعودي، من أجل الوصول لاتفاق لرحيل اللاعب لاسيما أنه لا يزال يرتبط بعقد مع الأهلي السعودي».

وشدد والد وووكيل اللاعب على وجود ترحيب من قبل نجله باللعب للنادي الأهلي المصري، خلال الموسم الجديد في ظل وجود مفاوضات قوية معه.

وأتم تصريحاته: «يوسف يرحب باللعب للأهلي لكونه نادي كبير في أفريقيا».