شكرا لقرائتكم خبر عن والد البلايلي: عرض الأهلي لضم نجلي أفضل من الزمالك ‏وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حفيظ البلايلي، والد ووكيل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، وجود صراع مصري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال بلايلي في تصريحات على قناة النهار: «يوسف تلقي مفاوضات من ثلاثي المقدمة في الكرة المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز». وتابع: «عرض الأهلي المصري الأفضل بين العروض التي تلقها اللاعب خلال الفترة الأخيرة». وشدد والد اللاعب أن نجم أهلي جدة السعودي يرحب بمفاوضات الأهلي المصري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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