شكرا لقرائتكم أحمد سامي يكشف أسباب رحيله عن طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن سر رحيله عن نادى طنطا بعد 5 أيام فقط من تولى المسئولية الفنية لأبناء السيد البدوى.

وقال سامي فى تصريحات تلفزيونية: "الناس فهمت رحيلى عن طنطا غلط، و فايز عريبى رئيس نادي طنطا رجل محترم، وعندما التحقت بطنطا دربت الفريق وخضت مباراتين فى 4 أيام ولكن اعتذرت لأنه لم يكن هناك إعداد جيد للاعبين ولذلك لن تستطيع أن تستمر تحت الضغط".

وأضاف: "سبب اعتذارى أيضاً أنه طوال 4 أيام لم يكن هناك عقد مع طنطا ولا أى التزام، ولم أحصل على مقدم عقد من إدارة النادي على الإطلاق".

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وكشف أحمد سامي، استغلاله المساحات الفارغة للزمالك خلف مدافعيه، مشددا على أن الفريق الأبيض لم يكن له هجمات كثيرة فى المباراة.

وقال: "خوف اللاعبين كان سبب تراجع الأداء في الشوط الأول، حيث كانوا يفقدون الكرة كثيرا في وسط الملعب، وهو ما منح الزمالك الأفضلية".

وأضاف: " في الشوط الثاني أجريت بعض التغييرات على رأسها نزول آحمد حسن مكي ومحمد نادي، وهو ما اعطي حيوية للفريق في الجانب الهجومي".

وتابع: "كنت ابحث عن التعادل بعد تأخرنا بفارق هدفين، لأنه لا يوجد شئ اخسره"، وأداء اللاعبين سيتطور في المباريات المقبلة، خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين".