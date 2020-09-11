أحمد سامي يكشف أسباب رحيله عن طنطا

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جدة - عمرو شويل كشف أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن سر رحيله عن نادى طنطا بعد 5 أيام فقط من تولى المسئولية الفنية لأبناء السيد البدوى.
وقال سامي فى تصريحات تلفزيونية: "الناس فهمت رحيلى عن طنطا غلط، و فايز عريبى رئيس نادي طنطا رجل محترم، وعندما التحقت بطنطا دربت الفريق وخضت مباراتين فى 4 أيام ولكن اعتذرت لأنه لم يكن هناك إعداد جيد للاعبين ولذلك لن تستطيع أن تستمر تحت الضغط".
وأضاف: "سبب اعتذارى أيضاً أنه طوال 4 أيام لم يكن هناك عقد مع طنطا ولا أى التزام، ولم أحصل على مقدم عقد من إدارة النادي على الإطلاق".
وكشف أحمد سامي، استغلاله المساحات الفارغة للزمالك خلف مدافعيه، مشددا على أن الفريق الأبيض لم يكن له هجمات كثيرة فى المباراة.
وقال: "خوف اللاعبين كان سبب تراجع الأداء في الشوط الأول، حيث كانوا يفقدون الكرة كثيرا في وسط الملعب، وهو ما منح الزمالك الأفضلية".
وأضاف: " في الشوط الثاني أجريت بعض التغييرات على رأسها نزول آحمد حسن مكي ومحمد نادي، وهو ما اعطي حيوية للفريق في الجانب الهجومي".
وتابع: "كنت ابحث عن التعادل بعد تأخرنا بفارق هدفين، لأنه لا يوجد شئ اخسره"، وأداء اللاعبين سيتطور في المباريات المقبلة، خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين".
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