شكرا لقرائتكم مكي: هدفي أمام الزمالك كان نقطة تحول المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن مكي، مهاجم فريق سموحة، أنه حاول استغلال الفرصة بشكل جيد عند نزوله فى أخر عشر دقائق من زمن المباراة أمام الزمالك.

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وقال مكي فى تصريحات تلفزيونية": "هدفي فى الزمالك كان نقطة تحول فى المباراة وسبب التعادل، والمهاجم يحتاج إلى وقت أكثر من أجل التكيف مع المباراة، ولكنني نجحت فى دخول اللقاء بشكل سريع عند مشاركتي".

وأضاف: "الغيابات أثرت بشكل كبير على نادي الزمالك وهو فريق كبير، والنقطة مكافآة لجميع اللاعبين، وسجلت هدفين أمام القلعة البيضاء بعد رحيلي".