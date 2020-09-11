شكرا لقرائتكم مكي: هدفي أمام الزمالك كان نقطة تحول المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن مكي، مهاجم فريق سموحة، أنه حاول استغلال الفرصة بشكل جيد عند نزوله فى أخر عشر دقائق من زمن المباراة أمام الزمالك.
وقال مكي فى تصريحات تلفزيونية": "هدفي فى الزمالك كان نقطة تحول فى المباراة وسبب التعادل، والمهاجم يحتاج إلى وقت أكثر من أجل التكيف مع المباراة، ولكنني نجحت فى دخول اللقاء بشكل سريع عند مشاركتي".
وأضاف: "الغيابات أثرت بشكل كبير على نادي الزمالك وهو فريق كبير، والنقطة مكافآة لجميع اللاعبين، وسجلت هدفين أمام القلعة البيضاء بعد رحيلي".
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