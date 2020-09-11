شكرا لقرائتكم عبد الغني: الزمالك خارج عن تركيزه فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، أن فريق الزمالك خارج عن تركيزه تمامًا فى بطولة الدوري وخاصة فى الأوقات الأخيرة من زمن المباراة.

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وقال عبد الغني فى تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يعاني من أخطاء دفاعية قاتلة، وكان يجب على لاعبي الفريق التمركز بشكل جيدة داخل منطقة الجزاء لمنع هدفي سموحة فى الوقت القاتل".

وأضاف: "لا يصح أن يكون نادي الزمالك فائز فى أخر خمس دقائق من المباراة ثم يسقط فى فخ التعادل، أين روح الأندية الكبيرة؟ ".