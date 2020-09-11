شكرا لقرائتكم طارق السيد: قلة الخبرات وتعديلات كارتيرون سبب تعادل الزمالك أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع طارق السيد نجم الزمالك السابق، تعادل الفارس الأبيض مع سموحة، إلى التعديلات التى أجراها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خلال المباراة، علاوة على قلة الخبرات بعد الدفع بعدد من اللاعبين الشباب.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون أجرى عددا من التغييرات أفقدت الزمالك سيطرته على المباراة، بالإضافة إلى عدم امتلاك اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى اللقاء للخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه المواقف".

Advertisements

تعادل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلهم، فى المباراة التى جمعت بين الفريقان مساء اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

أحرز أهداف الزمالك الكونغولي كاسونجو مهاجم الأبيض في الدقيقة 18 من تمريرة عرضية من عبد الله جمعة ثم تعادل حسام حسن لسموحة فى الدقيقة 37 ثم عاد حسام حسن في الدقيقة 42 ليسجل هدفا بالخطأ فى مرماه لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يسجل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 ثم قلص أحمد حسن مكى في الدقيقة 86 الفارق بتسجيل الهدف الثانى لسموحة ونجح حسام حسن فى خطف التعادل لفريقه فى الدقيقة 92.