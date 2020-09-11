شكرا لقرائتكم عبد العال: لم أشعر بوجود "أوباما" أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب القلعة البيضاء بسبب أدائه المتواضع فى مباراة سموحة.

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وقال عبد العال فىتصريحات تلفزيونية: "تغييرات كارتيرون الخاطئة كانت سبب فى تعادل الزمالك مع سموحة، ولم يكن له تأثير على الإطلاق فى المباراة وإدارتها بشكل جيد".

وأضاف: "يوسف أوباما بعيدًا عن مستواه فى الفترة الأخيرة، ولم أشعر بتواجده فى الملعب أمام سموحة، وتسبب فى هدف التعادل للفريق السكندري".