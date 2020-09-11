شكرا لقرائتكم والد يوسف البلايلي: ابنى يرحب باللعب للأهلى رغم دخول الزمالك وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حفيظ البلايلى والد ووكيل اللاعب الجزائرى يوسف البلايلى لاعب أهلى جدة، بوجود مفاوضات مصرية معه من قبل النادى الأهلى للتعاقد معه فى الموسم المقبل.

وقال بلايلى فى تصريحات تليفزيونية: "المفاوضات حاليًا بين الأهلى المصرى ونظيره السعودي، من أجل الوصول لاتفاق لرحيل اللاعب لاسيما انه لا يزال يرتبط بعقد مع الأهلى السعودي".

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وتابع حفيظ البلايلى: "يوسف يرحب باللعب للأهلى لكونه نادى كبير فى أفريقيا على الرغم من وجود صراع مصرى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأوضح والد بلايلى: "يوسف تلقى مفاوضات من ثلاثى المقدمة فى الكرة المصرية الأهلى والزمالك وبيراميدز، ولكن عرض الأهلى المصرى هو الأفضل بين العروض التى تلقها اللاعب خلال الفترة الأخيرة".