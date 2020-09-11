شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يُهاجم "كارتيرون" بعد التعادل مع سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبي القلعة البيضاء والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني يتحملون نتيجة التعادل أمام سموحة. Advertisements وقال سعيد فى تصريحات تلفزيونية: "كارتيرون أخطأ فى إدارة المباراة عن طريق تغييراته إلى جانب استهتار اللاعبين الذين لم يظهروا بشكل مميز فى معظم أوقات المباراة". وأضاف: "دخول محمد عنتر الملعب كان سبب فى تفكك فريق الزمالك وكان يجب عدم مشاركته فى هذه المباراة وخاصة فى هذا التوقيت".

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