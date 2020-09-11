شكرا لقرائتكم الهاني سليمان: كنت أتمرن وقت إصابتي بكورونا.. ونقطة الزمالك تعطينا دفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر الهاني سليمان حارس مرمى سموحة عن سعادته بتعادل فريقه مع الزمالك بنتيجة 3 /3 ، في المباراة التي جمعهما بالجولة 26 من عمر الدوري.
قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "احمد الله على شفائي من فيروس كورونا وسعيد بالعودة وعمر صلاح كان يؤدي بشكل جيد فترة اصابتي بالفيروس اللعين".
تابع: "كنت أتمرن وقت إصابتي بكورونا على أمل العودة في أقرب فرصة بعد ثوبت سلبية العينة الخاصة بي".
أوضح: "التعادل مع فريق كير مثل الزمالك يمنحنا دوافع نفسية ومعنوية في المباريات القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الهاني سليمان: كنت أتمرن وقت إصابتي بكورونا.. ونقطة الزمالك تعطينا دفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.