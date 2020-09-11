شكرا لقرائتكم الهاني سليمان: كنت أتمرن وقت إصابتي بكورونا.. ونقطة الزمالك تعطينا دفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الهاني سليمان حارس مرمى سموحة عن سعادته بتعادل فريقه مع الزمالك بنتيجة 3 /3 ، في المباراة التي جمعهما بالجولة 26 من عمر الدوري.

قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "احمد الله على شفائي من فيروس كورونا وسعيد بالعودة وعمر صلاح كان يؤدي بشكل جيد فترة اصابتي بالفيروس اللعين".

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تابع: "كنت أتمرن وقت إصابتي بكورونا على أمل العودة في أقرب فرصة بعد ثوبت سلبية العينة الخاصة بي".

أوضح: "التعادل مع فريق كير مثل الزمالك يمنحنا دوافع نفسية ومعنوية في المباريات القادمة".