شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: الأهلى أنهى صفقة كريم فؤاد بـ12 مليونا وعجمان يطلب سيسيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين، أن الأهلى أنهى صفقة كريم فؤاد لاعب النجوم المعار إلى نادى إنبى، مقابل 12 مليون جنيه، بعد اتفاقه مع مسئولى النجوم على شراء عقد اللاعب.

وقال عمر ربيع فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلى بعد إنهاء الصفقة مع النجوم، يتفاوض حاليًا مع نادى انبى من أجل إقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب فى الموسم الجديد، خصوصا فى ظل وجود بند يسمح للفريق البترولى بتمديد إعارة كريم فؤاد لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسئولى النجوم.

وأضاف عمر ربيع ياسين، أن الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادى عجمان الإماراتي، لاستعارة الايفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، مقابل مليون دولار، مناصفة بين اللاعب والنادى.

وأوضح عمر ربيع ياسين، الأزمة التى تواجه مسئولى الزمالك حاليا هى كيفية إقناع الاتحاد السكندرى بإنهاء إعارة سيسيه فى الفترة المقبلة، فى ظل رغبة عجمان فى الحصول على خدمات اللاعب فى الوقت الحالي، نظرًا لقرب انطلاق الدورى الإماراتى فى أكتوبر المقبل.

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وتابع عمر ربيع ياسين أن البرازيلى ريكاردو المدير الفنى الجديد للنادى الاسماعيلى، طلب قيادة الفريق فى مباراته المهمة أمام الأهلى مساء الجمعة.

وقال عمر ربيع ياسين: "ريكاردو يسعى لاستغلال الاهتمام الاعلامى والضوء المسلط على مباراة الأهلى والاسماعيلي، حيث يرى أن تحقيق نتيجة إيجابية سيمنحه دفعة هائلة فى بداية توليه المسئولية، وفى حالة الخسارة لن يتم توجيه أى لوم له باعتباره متولى المسئولية قبل اللقاء بساعات".

وأكد ياسين أن عقد ريكاردو مع الاسماعيلى مدته موسم ونصف الموسم، يحصل خلالهم المدير الفنى على 15 ألف دولار شهريًا، ولا يتضمن العقد شروط جزائية.