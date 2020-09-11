شكرا لقرائتكم زيدان: التمركز الخاطئ لدفاع الزمالك سبب استقبال هدفي سموحة الثاني والثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يؤمن محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق بأن تمركز مدافع الزمالك كان خاطئا في كرة الهدف الثالث ولم يكن لديه الخبرة في ابعاد الكرة وابو جبل هو اللي هيشيل الجون.
قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: "حسام حسن كان زكي في كرة الهدف الثالث لسموحة بعدما لاحظ تقدم أبو جبل ولعب الكرة رأسية من فوقه".
تابع: يسأل عن الهدف الثاني والثالث لسموحة سوء التمركز الثالث لدفاع الزمالك، مشيرا: "أداء عبد الله جمعة كان جيد خاصة في أسيست الهدف الأول وتحركاته جيدة مع الفريق وإضافة قوية للزمالك".
أردف: "محمد عبد الشافي لاعب لديه خبرة كبيرة ولكن ارى أن عبد الله جمعة يؤدي ما عليه ومشكلة الأخطاء الدفعية يتحكلها الخط الخلفي بالكامل".
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