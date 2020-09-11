شبـاب الأهلـي يغـادر إلى «الآسيوية» من دون ليوناردو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

غادرت بعثة شباب الأهلي إلى الدوحة أمس الخميس عبر مطار دبي، للمشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا الذي يقام بنظام التجمع، ويستهل «الفرسان» مبارياته فيه أمام شاهر خودرو الإيراني في 14 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وكان شباب الأهلي خاض الأربعاء آخر تجربة ودية له قبل البطولة، حيث فاز على اتحاد كلباء 2-1 على استاد راشد.

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وضمت بعثة شباب الأهلي جميع اللاعبين المقيدين في «الآسيوية»، من بينهم الثلاثي الأجنبي الأوزبكي عزيز جاييف والبرازيليان إدواردو وليوناردو ليتي المقيد في النادي بفئة المقيمين، في حين يغيب الجناح ليوناردو داسيلفا بسبب الإصابة. ولم يحدد شباب الأهلي مدى خطورة إصابة ليوناردو، إلا أن البعض تحدث عن أنها قوية وقد تبعده عن الملاعب لفترة لاتقل عن 3 أشهر.

على خط آخر، مازال البرازيلي إدواردو يحظى بالجانب الأكبر من الأضواء، ولاسيما من جانب جمهور ناديه السابق، الهلال السعودي، الذي أصبح المشارك الأكبر في التعليقات عبر حساب نادي شباب الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويطلق على إدواردو لقب «السوبر» ويحظى بشعبية واسعة بين جمهور الهلال الذي أعلن قسم كبير منه أنه سيشجع شباب الأهلي حباً باللاعب، علماً بأن «الفرسان» سيلاقي الهلال نفسه في دوري أبطال آسيا.