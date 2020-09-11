دبا الحصن يضم الثنائي الحسن وفيكتور

أعلن دبا الحص عن تعاقده الرسمي مع الثنائي الغاني بشير الحسن، قادماً من الوصل على سبيل الإعارة، والبرازيلي جوزيه فيكتور في صفقة انتقال حر، وأمس تم توقيع العقد مع اللاعبين وقيدهما في فئة المقيمين بحضور طالب عبد الله صقر، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد سيف الظهوري رئيس لجنة الاحتراف، الذي أكد أن انضمام اللاعبين يعد مكسباً للفريق الحصناوي الذي يطمح جاهداً في تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين بعد أن حرمتهم الظروف خلال الموسم الملغي، لافتاً إلى أن إدارة النادي لن تدخر جهداً في توفير كافة الاحتياجات اللازمة مع دعم الفريق بأفضل العناصر حتى يتسنى له تقديم موسم مثالي.

من جانبه رحب الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي أنطونيو الذي تولى زمام الفريق مؤخراً باللاعبين الجدد الذين انضموا للقلعة الحصناوية وتمنى أن يشكلوا الإضافة المرجوة.

وكان دبا الحصن دشن باكورة تعاقداته الصيفية للموسم الكروي الجديد، بضم 7 لاعبين لصفوف الفريق الأول، أبرزهم المهاجم العماني محمد المربوعي، والمغربي محمد الدغمي في فئة المقيمين، بالإضافة إلى المحترف الجزائري سيد أحمد عواج، فيما لم يحسم الفريق أمر المحترف الثاني الذي ينتظر أن يكون مهاجماً صريحاً.