تأجيل استكمال دوري السلة إلى 18 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تأجلت عودة موسم كرة السلة التي كانت مقررة اليوم الجمعة، باستكمال دوري الرجال بمباراة الوصل مع البطائح في إياب دور الثمانية، إلى يوم 18 سبتمبر/أيلول الحالي؛ لأسباب احترازية، بعدما تواصل الاتحاد مع الهيئة العامة للرياضة؛ للحصول على الموافقة، والتي وجهت بالتأجيل لمدة أسبوع، علماً أن البطائح كان فاز ذهاباً على الوصل، وفي حالة فوزه فإنه سيكمل مربع الكبار مع الشارقة والنصر وشباب الأهلي، وفي حالة خسارته مباراة الإياب فسيواجه الوصل في مباراة ثالثة فاصلة يصعد الفائز منها إلى الدور نصف النهائي.

وأوضح سالم المطوع أمين عام اتحاد كرة السلة، أن التأجيل تم بناء على تعليمات من الهيئة العامة للرياضة؛ لأسباب احترازية تخص فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)، بعد تنسيقها مع جهات الاختصاص العليا، مشيراً إلى أن التأجيل لن تكون له أية آثار على جاهزية الاتحاد لاستكمال الموسم من كافة الوجوه.