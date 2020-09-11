الهلال بطل استثنائي في موسم ثنائية آسيا والسعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أسدل الستار على أطول نسخة للدوري السعودي «كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» بتتويج الهلال باللقب رسمياً وحصول غريمه النصر حامل اللقب على المركز الثاني، وحقق أهلي جدة المركز الثالث وضمن البطاقة الآسيوية المباشرة، وجاء الوحدة رابعاً وسيحصل على البطاقة الآسيوية الرابعة شريطة ألا يحقق فريق أبها كأس الملك.

ونجا اتحاد جدة والتعاون وضمك من الهبوط في الجولة الأخيرة، في حين انضم الفيحاء للهابطين الحزم والعدالة. وحافظ المغربي عبدالرزاق حمدالله على لقب هداف الدوري للموسم الثاني توالياً بعدما سجل 29 هدفاً متقدماً بفارق هدفين عن الفرنسي بافيتيمي غوميز الذي سجل 27 هدفاً.

وتوج الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة في السعودية فريق الهلال باللقب بعد انتهاء مباراة الهلال والشباب بفوز الأول 2-1 على ملعب جامعة الملك سعود الذي خاض عليه الهلال آخر مباراة حيث سينتقل للعب مبارياته على ملعبي الأمير فيصل بن فهد وملعب الملك فهد الدولي بعد انتهاء فترة استئجاره لملعب الجامعة.

وحصد الهلال اللقب السادس عشر في تاريخه دورياً و60 على مستوى البطولات المحلية، وحصد 72 نقطة محطماً رقم النصر في الموسم الماضي البالغ 70 نقطة في الموسم الماضي، ورفع أهدافه إلى 74 هدفاً محققاً أيضاً رقماً قياسياً جديداً.

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وسجل الفرنسي غوميز هدفي الانتصار الأخير في الدقيقتين 20 و69 في حين أحرز هدف الشباب الأرجنتيني جوانكا مطلع الشوط الثاني.

إثارة كبيرة

وعلى ملعب الملك فهد الدولي سجل عبدالرزاق حمدالله وجوليانو وعبدالفتاح آدم ثلاثة أهداف ليخرج النصر فائزاً على الاتفاق 3-2، وضمن أهلي جدة البطاقة الآسيوية بعد فوزه بثنائية سلمان المؤشر وعمر السومة دون مقابل للرائد الذي انتهى حلمه الآسيوي بتراجعه للمركز السادس متأخر بنقطتين عن الفيصلي الذي تغلب على أبها 2-1 لينهي موسمه برصيد 48 نقطة خامساً.

وفي معركة الهبوط، نجا الاتحاد والتعاون وضمك من السيناريو الأسوأ بعد فوز الاتحاد على العدالة 2-0 لينهي موسمه في المركز العاشر برصيد 35 نقطة متقدماً بنقطة واحدة عن رصيده في الموسم الماضي.

وخطف الدولي السابق محمد السهلاوي هدفاً غالياً للتعاون على حساب الفيحاء ليبقى الأول في الممتاز ويودع الفريق الفيحاوي بعد موسمين قضاهما في الأضواء.

وبعد ماراثون تهديفي تمكن ضمك من الفوز على ضيفه الفتح 4-3، تقدم ضمك بهدفين دون رد ولحق الفتح بالتعادل في ثلاث مناسبات قبل أن يسجل عبدالله الجوعي الهدف الرابع لضمك في الدقيقة 84 ويهدي مارد الجنوب بطاقة البقاء المؤكدة.