مزاد على تذكرة نهائي مونديال 1966

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

ستغير تذكرة غير مستخدمة لنهائي مونديال 1966حياة سائق رافعة إنجليزي متقاعد يدعى ديف كورتني (67 عاماً)، عندما تطرح للبيع في مزاد، مع 19 تذكرة أخرى من البطولة التي حصدت فيها إنجلترا لقبها العالمي الوحيد.

وكان ديف في سن ال13 ويعشق الكرة بجنون، لكن مرضاً مفاجئاً منعه من حضور النهائي.

ويقول ديف الذي عمل مدرب هواة في الستينات عن حكاية التذكرة: «هاجمني التعب في يوم النهائي، ربما لأنني حضرت جميع مباريات المجموعة الثانية التي كانت تضم ألمانيا الغربية وسويسرا والأرجنتين وإسبانيا، ومباراة ربع نهائي، ومباراتي نصف النهائي، ومباراة المركزين الثالث والرابع، وسافرت لمباريات المونديال مع شركة من سافورد، وأخذ شخص ما التذكرة مني عندما قال لي والدي أنت تحتاج إلى الراحة، ثم أعادوا التذكرة لي من دون استخدامها. احتفظت بالتذكرة وهي للصف الثاني من المدرج الجنوبي ، وفي الذكرى ال50 للبطولة في 2016 اشتريت 19 تذكرة أخرى، لكن تذكرة النهائي كانت الوحيدة لمقعد من ال 2000 مقعد التي تمت إزالتها عندما أغلق الملعب عام 2000 للتطوير».