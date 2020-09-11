كلباء يواصل تحضيراته ويواجه العروبة والوصل ودياً

يواصل فريق الكرة بنادي كلباء تدريباته اليومية بالصالة الرياضية والملاعب العشبية بالنادي ضمن برنامجه الإعدادي بمشاركة كافة اللاعبين المسجلين في كشوف الفريق، ومن المنتظر أن يؤدي اتحاد كلباء تجربتين إضافتين خلال المرحلة المقبلة أمام العروبة والوصل بعد الإعلان عن تأجيل بداية الموسم الكروي.

وخاض كلباء مساء أمس الأربعاء مباراة ودية أمام مضيفه شباب الأهلي الذي يتأهب للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وخسرها الفريق الأصفر بهدفين لهدف بعد مباراة متكافئة حرص خلالها مدربا الفريقين على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في التجربة.

واعتبر الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أن التجربة أدت غرضها وكانت مفيدة للجانبين، وقال: شباب الأهلي فريق كبير ومتمرس ويضم لاعبين مميزين وعناصر بارزة في صفوف المنتخب الوطني، ومع ذلك نجح كلباء في مجاراته والتفوق عليه في الكثير من أوقات المباراة عبر افتتاح التسجيل في الشوط الأول عن طريق البرازيلي واندرسون، وكان الفريق قريباً من الخروج بنتيجة أفضل، لولا هدف الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، عموماً النتيجة لم تكن أولوية بالنسبة لنا بقدر ما كنا نسعى للاستفادة الفنية والوقوف على مستويات اللاعبين في مواجهة أحد فرق القمة، وقد خرجنا بانطباع جيد جداً خاصة عن خط الدفاع.

وكشف المدرب داسيلفا عن خوض فريقه عدداً من التجارب في المرحلة المقبلة من أجل المحافظة على جاهزية الفريق، وتحقيق المزيد من التجانس والانسجام في ظل العديد من العناصر الجديدة التي انضمت لصفوف الفريق، فضلاً عن تطوير المهارات الفردية ورفع معدل الأداء والمستوى العام، خاصة أن الطموحات الكلباوية كبيرة في تقديم موسم مثالي يرضي تطلعات جماهير النادي، وأبنائه بعد أن تجاوز الفريق مرحلة البقاء في دوري المحترفين.