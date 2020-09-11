الحضيري: جاهزون للموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعادل فريقا الإمارات ومصفوت بهدف لكل منهما في تجربة ودية جرت الأربعاء بجبل علي؛ حيث يقيم الفريقان معسكريهما التحضيريين استعداداً لدوري الهواة.

وقال طارق الحضيري مدرب مصفوت: «إن فريقه واصل الظهور الجيد وتقديم الأداء المميز»، وأضاف: «على الرغم من الفوارق الكبيرة بيننا وفريق الإمارات الذي يعتبر من الفرق صاحبة الميزانيات الجيدة وهو قادر دائماً على انتداب أفضل اللاعبين وإقامة معسكرات في أي مكان، فإننا نجحنا أمامه في إظهار قدارتنا، وكنا رقماً صعباً في المقابلة، أعتقد بأننا كنا مميزين جداً على الصعيد التكتيكي بالذات، وبلا شك عندما يظهر فريقنا بهذا المستوى المرضي في مواجهة فريق يملك هذه المجموعة من الأسماء الكبيرة على مستوى المواطنين والأجانب والمقيمين، فهذا أمر يسعدني ويشعرني بالارتياح»، وتابع: «ويجب أن نشير إلى أن فريقنا لم يخسر حتى الآن أي تجربة في اللقاءات الخمسة التي خضناها حتى الآن وهذا مؤشر جيد».

وأفاد المدرب التونسي، بأن فريقه حصل على راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام قبل أن يعود للتدريبات الأحد ويشرع في تنفيذ المرحلة الثالثة من الإعداد، التي ستخصص للجوانب الفنية والتكتيكية والتجارب الودية؛ حيث تم الاتفاق على إقامة مباراة أمام الحمرية يوم الجمعة المقبل تعقبها مباراة أمام دبا الحصن يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد المدرب أن فريقه يفضل خوض تجارب من العيار الثقيل ومع الفرق المرشحة للصعود، ليختبر قدارته ويقف على إمكاناته قبل الدوري وبطولة الكأس.