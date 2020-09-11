شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم العين بهدفي مينديز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة :أحمد مصطفى فاز النصر على العين 2-1 خلال اللقاء الودي الذي أقيم على استاد خليفة بن زايد في مدينة العين. وتألق في المباراة جناح الرأس الأخضر ريان مينديز، القادم من الشارقة، والذي سجل هدفي النصر،وسجل للعين التوغولي لابا. ويخوض النصر معسكراً مغلقاً في أحد فنادق دبي الأسبوع المقبل، يخوض خلاله تدريبات صباحية ومسائية على أن يعود مجدداً لخوض مباراتين وديتين، إحداهما مع فريق عجمان، والأخرى لم تحدد بعد.

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