شكرا لقرائتكم خبر عن يد وسلة الشارقة تضمان محمد إسماعيل ومبارك خليفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعلن نادي الشارقة عن ضم اللاعب محمد إسماعيل بصفقة انتقال نهائي من الوصل؛ بعدما لعب الموسم الماضي في صفوف «الملك» على سبيل الإعارة. ويعد إسماعيل أفضل حارس مرمى في كرة اليد الإماراتية، وهو الحارس الأول في صفوف المنتخب. كما أعلن نادي الشارقة عن اكتمال إجراءات انتقال مبارك خليفة لاعب منتخب الإمارات ونادي الوصل إلى صفوفه في صفقة انتقال نهائي.

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