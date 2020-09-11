«الملك» يكسب حتا بهدف ساحر لكورونادو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

فاز الشارقة على ضيفه حتا أمس الخميس، بهدف رائع وساحر لنجمه البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة 19 من ركلة حرة صعبة قريبة من نقطة الركنية.

وركز المدرب عبدالعزيز العنبري في التشكيلة الأساسية على الأسماء المرشحة للعب في دوري أبطال آسيا مثل عادل الحوسني وشاهين عبدالرحمن وسالم سلطان وعبدالله غانم وعلي الظنحاني وخالد الظنحاني وشوكوروف وماجد سرور وخالد باوزير وإيجور كورونادو وكايو لوكاس وويلتون سواريز.

وسوف تغادر بعثة الشارقة اليوم إلى الدوحة للمشاركة الآسيوية، برئاسة عبدالله العجلة، رئيس شركة الكرة.