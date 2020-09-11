الوحدة يعتذر عن استكمال دوري أبطال آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

لن يستكمل نادي الوحدة مبارياته في دوري أبطال آسيا 2020 بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مبارياته، بعدما ثبتت إصابة عدد من أعضاء «العنابي» بفيروس كورونا، وخضوع اللاعبين لفترة الحجر الصحي.

ونقل اتحاد الإمارات لكرة القدم رسالة النادي الى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وطلب تأجيل المباريات المتبقية في دور المجموعات»، إلا أن الاتحاد القاري رفض الطلب حتى لايؤثر ذلك في نظام البطولة التي تنطلق في 14 سبتمبر/ أيلول الحالي في الدوحة بنظام التجمع.

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بدوره، قال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان له إنه «بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد الاشتباه بإصابة بفيروس كوفيد-19 ضمن طاقم نادي الوحدة، حيث وضع جميع المخالطين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً مع إجراء الفحوصات اللازمة وفق البروتوكول المعتمد».

وتابع بيان المجلس الرياضي: «بناءً على ذلك لن يتمكن الفريق والكادر المرافق له من السفر والمشاركة في دوري أبطال آسيا لاستكمال فترة الحجر المتداخلة مع توقيت مباريات البطولة».وأكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم حرصه على متابعة ملف نادي الوحدة وضمان حقوقه كون تعذره عن السفر جاء لأسباب قاهرة.

ودعا اتحاد كرة القدم اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي إلى إنصاف نادي الوحدة الذي تصرف بمسؤولية ومهنية عاليتين من أجل سلامة الجميع.

يذكر ان الوحدة يحتل حالياً المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي السعودي، وكان يملك حظوظاً كبيرة في التأهل إلى الدور الثاني. كما أن آخر نشاط رسمي لفريق الوحدة كان في 27 اغسطس/ آب الماضي عندما خسر أمام العين في الدورة الودية.