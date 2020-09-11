شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل «أبطال إفريقيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أنه «بسبب المحاذير التي فرضتها المملكة المغربية نتيجة لجائحة كوفيد-19 مما أدى إلى فرض قيود على حركة الطيران، تم تأجيل ما تبقى من مباريات دوري الأبطال إلى 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل».

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