رئيس نابولي مصاب بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، إصابة رئيسه أوريليو دي لاورنتيس بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من اجتماع شارك فيه جميع مسؤولي أندية الدرجة الأولى الإيطالية.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أنه كانت تظهر على دي لاورنتيس أعراض المرض عند حضوره اجتماعاً لرابطة الدوري الإيطالي مع نظرائه في الدوري في ميلانو، وعزا رئيس نابولي ارتفاع درجة حرارته لإصابته بعسر الهضم بعد تناول المحار.