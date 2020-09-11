دبي للرياضات البحرية يطلق تطبيق «تحدي دبي فيرشيوال ريغاتا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سباقاً افتراضياً يحاكي منافسات القوارب الشراعية الحديثة التي تبحر حول العالم باسم «تحدي دبي فيرشيوال ريغاتا إن شور».

يأتي التدشين في إطار حرص واهتمام مجلس إدارة النادي بزيادة قاعدة محبي الرياضات البحرية وتوفير الفرص لمختلف القطاعات للمشاركة في الأنشطة المختلفة وتعزيز مكانتها من خلال التوعية بالقوانين والتعرف إلى مهارات الإبحار، كما يأتي في ظل اتجاه شريحة كبيرة من المجتمع إلى الرياضات الافتراضية خاصة محبي الرياضات البحرية الذين أقبلوا على هذه المنافسات لشغل وقت الفراغ وتعلم المهارات.

ويهدف السباق إلى الترويج لمعالم دبي حيث يتيح لجميع المشاركين خوض تجربة إبحار متميزة بين أبرز معالمها التي تطل على شواطئ الخليج العربي وذلك أمام الواجهة المائية ويتيح فرصة الاستمتاع بالإطلالة من على «برج خليفة» والواجهة البحرية في الميناء السياحي وجي بي آر.

وأكد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن توجيهات واهتمام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بنشر مفهوم الرياضات البحرية والترويج لإمارة دبي في إطار الخطط والمبادرات التي يتبناها مجلس دبي الرياضي ودعم وتشجيع مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار كان لها الدور في تأسيس وإطلاق أول سباق افتراضي للقوارب الشراعية الحديثة على الشبكة العنكبوتية والتطبيقات الحديثة يحمل اسم (دبي).

وأوضح أن الهدف من إطلاق المبادرة توفير فرص لمختلف شرائح المجتمع للارتباط أكثر بالرياضات البحرية ولمواكبة الظروف التي فرضها الواقع الحديث والتحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19 على جميع القطاعات الحيوية بالعالم ومن ضمنها قطاع الرياضة.. لافتاً إلى أن هذا المشروع يوفر المتعة لمحبي الرياضات البحرية حول العالم وليس في الدولة وحدها.. مشيداً بجهود إدارة السباقات في النادي بإشراف هزيم محمد القمزي والتي قدمت جهداً مميزاً لإنجاز المبادرة ومتابعة كافة الاتصالات مع الشركاء لإنجاز المشروع، حيث بإمكان الراغبين الدخول إلى التطبيق وخوض التجربة.

من جانبه قال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات مشرف المشروع: إن جولة تحدي دبي متوفرة حالياً في تطبيق (فيرشيوال ريغاتا إن شور) وعلى الراغبين في الدخول والاستمتاع بالجولة عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية وحتى المتواجدين على شبكة الإنترنت البحث في (جوجل بلاي) أو آبل ستور وبعد التنزيل ستظهر كل الجولات الافتراضية ومن ضمنها سباق دبي أحدث الجولات.

وأكد أن سباق (تحدي دبي فيرشيوال ريغاتا إن شور) ليس مجرد سباق عادي وإنما وحرصاً على زيادة الاهتمام به تقرر أن تكون هناك بطولات خاصة تمنح فيها جوائز عينية للمشاركين بين فترة وأخرى بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن التطبيق وسيكرم النادي كل الفائزين حتى ولو كانوا خارج حدود الوطن بإرسال الجوائز إليهم.. مشيراً إلى أن هذا التطبيق يستقطب سنوياً ما يصل إلى مليوني شخص بينما تتجاوز الزيارات اليومية عدد 50 ألف يمارسون هوايات الإبحار في 60 جولة تمثل كبريات المدن العالمية من بينها دبي التي أصبحت أيقونة متميزة في هذا المجال.