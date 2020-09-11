اتجاه لتأجيل البطولة العربية للرجبي إلى يناير المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد قيس الضالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي ستعقد اجتماعاً مهماً خلال أسبوعين لمناقشة موعد النسخة السادسة من البطولة العربية المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بمدينة الإسكندرية في مصر.

وأشار الضالعي إلى أنه على ضوء متابعاته لآخر المستجدات الخاصة بالعارض الصحي العالمي والأنشطة الرياضية في المنطقة، سيقترح تأجيل البطولة لمدة شهرين على أن تقام في يناير أو أوائل فبراير من عام 2021 وتحديداً بعد أسبوعين من بطولة العالم لكرة اليد التي ستستضيفها القاهرة وأجريت قرعتها مؤخراً بنجاح.

وقال رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي: «بعد اجتماع اللجنة التنفيذية والاتفاق على الموعد المناسب للبطولة العربية المقبلة، سوف نستطلع رأي الجمعية العمومية لاعتماده، ونبحث لأن تكون النسخة السادسة من أنجح النسخ، وسنراعي البروتوكول الطبي المعتمد في البطولة لتوفير الإجراءات الاحترازية اللازمة لكل اللاعبين والحكام والمنظمين، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية في مصر، ونعول كثيراً على نجاح تلك البطولة للمساهمة في نشر اللعبة بدول المنطقة، وتحقيق نقلة نوعية في تقديم عدد من الوجوه الجديدة كأبطال للمستقبل».