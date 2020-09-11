انتخابات اتحاد الدراجات 25 أكتوبر المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

حددت لجنة الانتخابات لاتحاد الدراجات برئاسة محمد علي عامر يوم 25 أكتوبر المقبل موعداً لإجراء العملية الانتخابية لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2020-2024.

وقامت الأمانة العامة للاتحاد بإرسال دعوة اجتماع الجمعية العمومية مع جدول مراحل وإجراءات الاجتماع الانتخابي للأندية أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليها الشروط.

وتضمن البرنامج الانتخابي تحديد الفترة من 13 سبتمبر الجاري وحتى الخامسة من مساء الأول من أكتوبر موعداً لاستلام مندوبي الأندية استمارات الترشيح بواقع استمارة ترشيح واحدة لكل نادٍ تحتوي على شروط الترشح لكل فئة على أن يتم تقديمها للأمانة العامة شاملة لكافة الشهادات المستندات المطلوبة للمرشح قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح.

وستقوم لجنة الانتخابات بإصدار القائمة الأولية بالمرشحين المستوفين للشروط في الثامن من أكتوبر وفتح باب الطعون على قائمة المرشحين الأولية في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر وتتولى لجنة الطعون يوم 21 أكتوبر النظر في الطعون والرد عليها بالقبول أو الرفض ثم تصدر لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 22 أكتوبر ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع الانتخابي يوم 25 أكتوبر.

وتقرر فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر وإصدار قرارات لجنة الطعون في 4 نوفمبر واعتماد وإعلان نتائج الانتخابات النهائية في 5 نوفمبر.