جامع كرات يدعم ديوكوفيتش بتغريدة عن فيدرر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دعم جامع كرات شارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس قبل 14 عاماً، النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على هامش طرده من بطولة الولايات المتحدة للتنس، وتغريمه بسبب ضربه الكرة بقوة على حكم التماس. وكتب جامع الكرات تغريدة: «2020 ديوكو رقم 1 ضرب حكم خط التماس وطرد من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس. 2006 روجر فيدرر سدد الكرة وضربني، وقال لي عليك أن تكون مستعداً، وضحك. مرت 14 سنة على تلك الحادثة الأليمة روجر، هل حان وقت الاعتذار؟».

وأثارت تغريدة جامع الكرات الجدل بين المشجعين، وكتب أحدهم: «لماذا طرد ديوكوفيتش ولم يطرد فيدرر حينها؟ رابطة التنس العالمية تكره مشاهدة ديوكوفيتش يفوز باللقب»، وكتب آخر: «لست من محبي ديوكوفيتش لكنني أعتقد 100 في المئة أن اللاعب لم يكن غاضباً، ولا خبيثاً، في الحادثة. أستغرب جدا معاقبته القاسية، وأعتقد أيضاً أنه لو كان فيدرر مكانه لكان الوضع مختلفاً».

وفي سياق متصل، حدث الشيء نفسه مع أياز بيدين في بطولة الجنوب والغرب المفتوحة للتنس التي حصد لقبها ديوكوفيتش. بيدين سدد الكرة بغضب على مصور واعتذر فوراً، لكن الحكم لم يطالب بطرده، وأعطاه تحذيراً فقط، ما دفع مشجعاً للتعليق بتهكم على عقوبة النجم الصربي: «أحسنتم عملاً حكام البطولة، من اللطيف مشاهدة المصنف رقم 1 يتلقى نفس معاملة بيدين، آمل ألا يلعب هنا مستقبلاً أبداً. أتساءل كيف كان ليكون القرار لو كان فيدرر بدلاً من ديوكوفيتش؟». وطلب النجم الصربي من مشجعيه التوقف عن مضايقة حكم خط التماس لورا كلارك، بعد كشف صحيفة تابلويد محلية عن اسمها ونشر تغريدة: «أعزائي مشجعي المصنف الأول، شكراً على رسائلكم الإيجابية، لكن تذكروا رجاء أن الحكم تحتاج هي الأخرى لدعم المجتمع فهي لم ترتكب أي ذنب. أطلب منكم أن تكونوا داعمين ومراعين لها في هذا الوقت. في لحظات كهذه نترفع ونصبح أقوى، قدموا الحب للجميع، وأنا قادم يا أوروبا».