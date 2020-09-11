الحدود العراقي يستأنف تدريباته السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يباشر نادي الحدود العراقي لكرة القدم الذي يشرف على تدريبه المدرب مظفر جبار، تدريباته يوم السبت المقبل في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وقال المدرب مظفر جبار، إنه تم الاتفاق بين إدارة الحدود والطاقم التدريبي لفريقها الكروي الأول الذي أقوده على انطلاق التدريبات الجماعية للفريق يوم السبت المقبل، مع الالتزام بشروط الوقاية والسلامة الصحية التي حددتها خلية الأزمة الصحية تجنباً لانتشار جائحة «كورونا».

وأضاف: الفريق بات مكتمل الصفوف، وأغلب لاعبينا باستثناء حسام جاد الذي انتقل لفريق الشرطة وعلي فندي الذي غادرنا إلى فريق الصناعات الكهربائية قد حافظنا عليهم، مما يسهل من مهمتنا في الموسم الكروي المقبل.

وتابع: كذلك تعاقدنا مع عدد من اللاعبين، من بينهم لاعبون أفارقة وآخرون محليون، ونسعى إلى إيجاد توليفة منسجمة من خلال الوحدات التدريبية والمباريات التجريبية التي نسعى إلى خوضها في الأسابيع المقبلة.