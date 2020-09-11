شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يهدي نظارات لمشجع أرسنال الصغير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاماً) نظارات فائقة التقنية (4.200 استرليني ) لمشجع صغير لأرسنال يدعى مايكي (10 سنوات) من لندن يعاني قصوراً في البصر بالتعاون مع شركة أوركام «الإسرائيلية» في مبادرة تحمل اسم «أوركام دريم تيم». وتساعد النظارات في القراءة والتعرف إلى الوجوه وميسي يقدمها هدية للأطفال ذوي القصص الملهمة لأن سعرها ليس بمتناول الجميع بل ويلتقي البعض منهم شخصياً. وعلق ميسي سفير أوركام: «تجتاحني مشاعر مذهلة عند لقاء هؤلاء الأشخاص الرائعين من جميع أنحاء العالم، كل فرد في «دريم تيم» يحاول أن يغير حياة هؤلاء الأطفال، فخور لكوني سفيراً لأحدث الفارق في حياة الكثيرين».

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