شكرا لقرائتكم خبر عن «ديمه» تتوج بالحول المحليات و«الحذر» بطل الزمول في المرموم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألقت شعارات أبناء القبائل اليوم الخميس من خلال تحديات الحول والزمول حيث شهد ميدان المرموم إقامة 16 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

قدم عبدالله معيوف محمد العامري «ديمة» على قمة الحول المحليات في الشوط الرئيسي مسجلة زمناً وقدره 7:54:0 دقيقة.. فيما كانت «الظبي» ملك سرور أحمد سرور الظاهري سيدة الحول المهجنات في ثاني الأشواط حيث قطعت مسافة السباق بزمن 7:55:7 دقيقة.

وكان التألق في الشوط الثالث للزمول المحليات من نصيب «الحذر» المملوك لحمد عوض زيتون المهيري الذي حسم المعركة في توقيت بلغ 8:02:4 دقيقة.. فيما احتاج «مصيح» لزمن وقدره 7:59:9دقيقة ليقطع رحلة الخمسة كيلومترات ويهدي مالكه محمد سالمين مبارك العامري الناموس.

وحققت «العنود» ملك سهيل محمد ذويب العامري التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بحسمها لمعركة الشوط الخامس للحول المحليات في توقيت وقدره 7:51:6 دقيقة.

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