بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف تنطلق غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستأنف اتحاد الإمارات للشطرنج فعالياته بتنفيذ خطة النشاط الرسمي للموسم الجديد، حيث سينظم بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف «أون لاين» لفئتي الرجال والسيدات غداً الجمعة وتمت دعوة الأندية الأعضاء والأكاديميات الخاصة للمشاركة في البطولة على موقع lichess.org، وتقام البطولة وفقاً للنظام السويسري للشطرنج الخاطف بزمن وقدره 3 دقائق مع إضافة 2 ثانية لكل نقلة ملعوبة.

وتنص اللائحة الفنية للبطولة على أحقية كل نادي المشاركة بعدد 25 لاعباً كحد أقصى من اللاعبين المواطنين أو فئة أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة وعدد 4 لاعبين من فئة مواليد الدولة والمقيم، علماً أن البطولة مدرجة ضمن نقاط جوائز درع التفوق العام، ويحظر فيها استخدام أية برامج مساعدة أثناء المباريات ومن يتم ضبطه سوف تشطب نتائجه ويرفع تقرير من قبل اللجنة المنظمة إلى الجهاز الفني.

هذا وأكدت فوزية عباس لطفي رئيس الجهاز الفني استعداد اللاعبين للمشاركة في البطولة من خلال مشاركتهم في العديد من البطولات اليومية والتي تقام على مختلف المنصات العالمية، وكذلك مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الدولية والقارية والإقليمية التي تم تنظيمها في الفترة السابقة عن بعد، حيث شارك الاتحاد في الأولمبياد العالمي للشطرنج وبطولة آسيا للناشئين وكذلك بطولة العرب للشطرنج، ونظم الاتحاد في شهر مارس بطولة الإمارات الأولى للشطرنج مبينة أن الاتحاد كان سباقاً للتحول إلى منصات اللعب العالمية الافتراضية.