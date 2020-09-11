تعاون مشترك بين «دبي الرياضي» ونادي راجستان رويال الهندي للكريكت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس دبي الرياضي سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات مع أحد أهم الفرق العالمية المشاركة في بطولة الدوري الهندي الممتاز للكريكت التي ستقام في عدد من مدن الدولة خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل والتي تعد أهم وأغلى بطولات الكريكت على مستوى الأندية في العالم وتبلغ قيمة الاستثمار فيها 6.7 مليار دولار وبلغ عدد مشاهدي نسختها الماضية التي أقيمت في الهند 462 مليون مشاهد.

جاء ذلك خلال زيارة وفد نادي راجستان رويال الهندي للكريكت برئاسة رانجيت بارثاكور رئيس النادي مقر مجلس دبي الرياضي، بحي دبي للتصميم، وكان في استقبال الوفد الضيف سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، كما شارك في اللقاء راجيف خانا نائب رئيس النادي وعدد من المديرين في المجلس والنادي الذي يضم في صفوفه عدداً من أهم اللاعبين على مستوى العالم يتقدمهم قائد الفريق النجم الأسترالي ستيف سميث الذي يعد الأفضل بين أبناء جيله على مستوى العالم، كما أن سفير النادي وأحد ملاكه هو أسطورة الكريكت الأسترالي شيان وارن الذي يعد أحد أهم 3 لاعبين في تاريخ الكريكت على قيد الحياة.

ورحب أمين عام المجلس بالوفد الزائر الذي يمثل نخبة الكريكت الهندي ويضم لاعبين من 5 جنسيات مختلفة من بينها إنجلترا وأستراليا وجنوب إفريقيا والهند وجامايكا كما تبلغ رواتب بعض لاعبيه أكثر من مليوني دولار، وناقش معه سبل التعاون المشتركة بين الطرفين، وقال حارب: إلى جانب عملنا في تطوير الرياضة في دولة الإمارات فنحن حريصون على تنظيم واستضافة البطولات الدولية الكبرى وتعزيز علاقاتنا مع المؤسسات والمنظمات الدولية الكبرى وتوفير كل السبل التي تدعم عملها، وبسبب توفر كل عوامل النجاح والدعم وتطور مستوى الخدمات فقد نقل المجلس الدولي للكريكت مقره إلى دبي منذ عدة سنوات وهو الأمر الذي يؤكد مكانة دبي على خريطة العالم والرياضة بشكل خاص، كما أن التنوع السكاني في الدولة يضم الكثير من الجاليات التي تعشق هذه الرياضة، ونحن حريصون على تنظيم واستضافة الفعاليات التي تلبي رغبات وعشق الجماهير من مختلف فئات المجتمع في الدولة».

ومن جانبه عبر راجنيت بارثاكور رئيس نادي راجستان رويال عن سعادته بالوجود في دبي وزيارة مجلس دبي الرياضي، وقال: نتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة منافسات هذه البطولة التي تعد من أهم البطولات في الهند وتمثل رمزًا مهماً لكل الهنود، وتنظيم البطولة في هذا التوقيت يعد شجاعة كبيرة حولت المخاطرة إلى فرصة وجلبت لكل الجالية الهندية السعادة والإيجابية.

تأتي زيارة وفد النادي إلى مجلس دبي الرياضي أثناء إقامة معسكره بدبي في إطار مشاركته ببطولة الدوري الهندي الممتاز للكريكت حيث قدّم مجلس دبي الرياضي كافة التسهيلات والدعم اللوجستي والخدمات التنظيمية لضمان نجاح البطولة، كما سيستضيف المجلس الأسبوع المقبل ورش العمل الخاصة بالفرق استعدادًا للمنافسات وذلك في مقره بحي دبي للتصميم.